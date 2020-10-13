قوات الاحتلال تُجدد اقتحامها لمدينة رام الله وتعتقل أربعة مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، واعتقلت 4 مواطنين.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن محمد الصالحي، عقب دهم منزله في مخيم قدورة للاجئين المتاخم لمدينة رام الله، وسط اندلاع مواجهات في المخيم، دون وقوع إصابات.



كما اعتقلت تلك القوات، المواطنين محمد منير نخلة، وداود رفيق الدعبوبي من مخيم الجلزون شمالاً، وأنس مفارجة من قرية بيت لقيا غرباً، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.





رام الله - دنيا الوطن