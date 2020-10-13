شؤون فلسطينية

الصحة: قدرة القطاع الصحي على استيعاب عدد كبير من مصابي (كورونا) محدودة

الصحة: قدرة القطاع الصحي على استيعاب عدد كبير من مصابي (كورونا) محدودة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار: خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم الإعلان عن توفير تطيعم الإنفلونزا؛ لتصبح في متناول الجميع للتخفيف من حدة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأضاف النجار، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على استيعاب عدد كبير من المصابين محدودة، ونخشى من عدم القدرة على استيعاب المرضى إذا اجتمعت إصابات (كورونا) والإنفلونزا.


وفي سياق ذي صلة، قال مدير صحة جنين، وسام صبيحات، إنه تم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 341 حالة نشطة.

وأضاف صبيحات: "53% من الإصابات في المحافظة تتركز في المدينة ومخيمها، وأعداد المخالطين كبيرة، ما يصعب تحديد الخارطة الوبائية".

فيما أعلنت الإذاعة الرسمية، تسجيل حالة وفاة واحدة و47 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

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