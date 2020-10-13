الاحتلال يستدعي مواطناً وينصب عدة حواجز في الخليل

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وسلّمت المواطن محمد ياسر مسالمة بلاغاً؛ لمراجعة مخابراتها.



كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفترق الديك، وجبل كرباج، وعلى مدخل الخليل الشمالي، جسر حلحول، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هويات المواطنين.





رام الله - دنيا الوطن