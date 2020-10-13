قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم أسيران محرران

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم، بينهم أسيران محرران.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين سمير مكحول ومحمد أبو خليل من بلدة عتيل شمالاً، والشاب محمد خريوش من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منازلهم.