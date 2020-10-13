وفاة الإعلامي الفلسطيني غازي الغريب





وأعلنت عائلة الغريب، وفاة نجلها الصحفي، والذي يعمل في مجال الصحافة الرياضية، ويعد من المؤسسين الأوائل للصحافة الرياضية الفلسطينية.





وتتقدم أسرة "دنيا الوطن" بخالص التعازي والمواساة لعائلة الصحفي غازي الغريب، سائلة المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته.

رام الله - دنيا الوطنتوفي فجر اليوم الثلاثاء، الإعلامي الفلسطيني، غازي الغريب، بعد صراع مع المرض، ومكوثه في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عدة أيام.