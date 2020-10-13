قناة (كان): وزيرا المالية والاقتصاد الإماراتييْن يزوران إسرائيل الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية: إن وفداً إمراتياً مكوناً من وزيري المالية والاقتصادي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين امراتيين، سيزورون إسرائيل، الأسبوع المقبل.



يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وقعتا قبل نحو شهر، اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الإدارة الأمريكية.



وهذه الخطوة لاقت استهجاناً من القيادة والفصائل الفلسطينية، معتبرين إياها بأنها طعنة في ظهر القضية القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.