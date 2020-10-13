أبو الحصين: لن نصمت أمام تقاطع (أونروا) مع أمريكا وإسرائيل بتجويع شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حاتم أبو الحصين، أمين سر حركة (فتح) إقليم شمال غزة على رفض حركة فتح لتقاطع إدارة وكالة الغوث مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية، لقهر إرادة شعبنا من خلال تجويعه وتضييق الخناق عبر التقليصات الخطيرة التي أصبحت نهجاً للوكالة في السنوات الأخيرة، والتي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من الفقر والبؤس في جميع المجالات، نتيجة انقلاب الإدارة الأمريكية، ودولة الاحتلال على الشرعية الدولية، والتغول على الحقوق الوطنية الفلسطينية العادلة والمشروعة.



وحذر أبو الحصين من استمرار الوكالة في هذا السلوك الإجرامي، تساوقاً وتنفيذاً لتعليمات ترامب ودولة الإحتلال، مشيراً إلى أن حركة فتح لن تصمت أمام تصرفات الوكالة وتقليصات خدماتها، التي تعتبر مخالفة للمبدأ التي نشأت من أجله.



وطالب أبو الحصين، برحيل ماتيس شمالي، الذي لم يعد مقبولاً وجوده، لما يرتكبه من مخالفات وتعدٍ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، لتمريره خطوات التقليصات التي تزيد من معاناة اللاجئين، وتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في محاولات يائسة لتركيع شعبنا، الذي يرفض التنازل عن حقوقه وكرامته الوطنية.