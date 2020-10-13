دولي

فيسبوك تحظر أي محتوى يُنكر "الهولوكوست"

فيسبوك تحظر أي محتوى يُنكر "الهولوكوست"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (فيسبوك) أنها تعمل على تحديث سياسة خطاب الكراهية، لتشمل حظر أي محتوى ينكر أو يشوه الحقائق التاريخية المتعلقة بـ "الهولوكوست".

وقالت شركة التواصل الاجتماعي: إنها ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام، بالتدقيق والبحث عن الأشخاص الذين يبحثون عن مصطلحات مرتبطة بالهولوكوست أو إنكارها، وفق وكالة (رويترز).

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة (فيسبوك) مارك زوكربرغ، بأنه عانى من التوتر بين الوقوف من أجل حرية التعبير والضرر الناجم عن تقليل أو إنكار فظاعة الهولوكوست.

وأشار إلى أنه طور تفكيره، عندما رأى بيانات تظهر زيادة في العنف ضد السامية.

ولاقت هذه الخطوة إشادة المؤتمر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودية الأمريكية، اللذين طالما دعيا إلى إزالة محتوى إنكار الهولوكوست من (فيسبوك).

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