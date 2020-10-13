انتخاب مصر لرئاسة مؤتمر اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

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رام الله - دنيا الوطن

انتخبت مصر يوم الاثنين رئيسا للمؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بفيينا.



وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الذي افتتحته الرئيس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد والمخدرات والجريمة المنظمة غادة والي، وفق (بوابة الأهرام) المصرية.



وشاركت في الافتتاح وفود من 117 دولة، يمثلها 1200 مشارك منهم 300 مشاركون بأشخاصهم و900 عبر الاتصال المرئي.



وتناقش الدورة العاشرة للمؤتمر على مدى خمسة أيام، مقترحات قرارات مهمة تقدمت بها عدة دول، منها إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ومصر، كما ينظم مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات 60 فاعلية على هامش المؤتمر.



وأكدت والي في كلمتها أمام المؤتمر على "أهمية معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة في مواجهة المخاطر الجسيمة التي تعاظمت بسبب وباء كورونا".



وأشارت إلى أن "المعاهدة وبروتوكولاتها المرافقة تعد الإطار القانوني الدولي الوحيد الذي يساعد الدول الأعضاء على مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أي العابرة للحدود".



وأشادت بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تجميد واستعادة أموال مهربة من جنوب إفريقيا تتخطى المليار دولار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من عصابات الجريمة المنظمة.