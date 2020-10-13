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مسؤول عربي يُقاضي هيلاري كلينتون بتهمة "نشر الدمار" في بلاده

مسؤول عربي يُقاضي هيلاري كلينتون بتهمة "نشر الدمار" في بلاده
هيلاري كلينتون
رام الله - دنيا الوطن
بدأ المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم، اليوم الاثنين، أولى خطوات مقاضاة المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بتهمة نشر الدمار، ودعم الإرهاب في ليبيا.

وقال ابن عم الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وفق وكالة (سبوتنك)، إنه كلف فريقه القانوني بمقاضاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

وأضاف قذاف الدم، أنه أمد الفريق القانوني بوثائق أخرى غير المفرج عنها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لمقاضاة هيلاري كلينتون، بتهمة نشر الدمار، ودعم الإرهاب في ليبيا.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رسائل البريد الإلكتروني، الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، خاصة بعدما أثير عن استخدام بريدها الشخصي للحصول على معلومات سرية.

تعود قصة الرسائل المسربة أو ما يعرف بفضيحة كلينتون إلى 
عام 2015، حين كشفت الأمر صحيفة (نيويورك تايمز) التي قالت: إن كلينتون، أنشأت بريداً إلكترونياً قبل تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2009 على خادم خاص في منزلها في تشاباكوا بولاية نيويورك.

واستخدمته خلال سنوات خدمتها في الخارجية في كافة مراسلاتها الإلكترونية، سواء المتعلقة بعملها الحكومي أو بأمورها الشخصية، كما أنشأت بريداً على  خادمها الخاص لكل من مساعدتها هوما عابدين، وكبيرة موظفي وزارة الخارجية، شيريل ميلز.

ولم تنشئ كلينتون مطلقاً بريداً إلكترونياً حكومياً على خادم مملوك ومُدار من قبل السلطات الأمريكية، طوال توليها وزارة الخارجية، وسلمت كلينتون في عام 2015 خادمها الخاص، ليبدأ بعدئذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بسرية المعلومات الواردة في رسائلها.

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