شاهد: زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه بسبب "سبل العيش الصعبة"









رام الله - دنيا الوطنفي حدث نادر، اعتذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن فشله في تحسين حياة الكوريين الشماليين، وذلك خلال عرض عسكري ضخم، نظم يوم السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.واستغل الزعيم الكوري الشمالي المناسبة لتوجيه رسائل إلى شعبه، كما خصص بعض الكلمات لشركائه ومنافسيه في العالم، حيث ألقى كيم باللوم على العقوبات الدولية، والأعاصير، وفيروس (كورونا)، قائلاً: إن هذه الأسباب حالت دون الوفاء بوعوده بشأن التقدم الاقتصادي.وقال الزعيم الكوري الشمالي: "أشعر بالخجل لأنني لم أستطع أبداً أن أكافئكم بشكل مناسب على ثقتكم الهائلة، ولم تكن جهودي وتفانيي كافيين لإخراج شعبنا من سبل العيش الصعبة".