صور.. مديرية شمال غزة تكمل استعداداتها لاستقبال الطلبة للمراحل من (7 – 11)

































رام الله - دنيا الوطنعقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة الاثنين، اجتماعاً لمدراء المدارس التي تضم المراحل من (7 – 11) وذلك ضمن استعدادات المديرية للمرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة للمدارس، في ظل الجائحة (كوفيد-19)، وإعطاء التعليمات اللازمة لتنفيذها لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن وصحي ومنظم.وترأس الاجتماع مدير التربية و التعليم أ. أشرف حرز الله و مديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة و الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات التربوية د. معين جاسر، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل.وافتتح حرز الله الاجتماع بشكر الحضور على التزامهم ودورهم في خدمة العملية التعليمية، مذكراً بجملة من التعليمات اللازمة فيما يتعلق بمتابعة التعليم الوجاهي، والإلكتروني والدمج بينهما والتواصل مع الطلبة و استخدام التكنولوجيا المتاحة من أجل ذلك.ونوّه إلى أن عودة المعلمين للمدارس ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 17/10/2020 مع ضرورة وضع الاستعدادات اللازمة والخطط لتنظيم دخول وجلوس وانصراف الطلبة، وسيكون عودة الطلبة في المراحل المذكورة أعلاه يوم الاثنين الموافق 19/10/2020.بدوره، استعرض مدير الدائرة الإدارية أ. صالحة جملة من التعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، ومنها متابعة أحوال المقاصف والتأكد من النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة، منوهاً إلى أن لجانا مختلفة من المديرية ومن الوزارة ستقوم بمتابعة ما يجري في المدارس.كما شدد على ضرورة توعية الطلبة بارتداء الكمامات وإحضار كل طالب زجاجة ماء للشرب معه والحفاظ على التباعد بينهم في الصفوف والطابور وأن لا تقل المسافة بين كل طالبين عن 1.5 متر وعدم المخالطة و ضرورة التعقيم المستمر، ولفت إلى أنه قد تم تزويد المديرية ( قسم الصحة المدرسية و مدراء المدارس) بأيقونة تسمح بالتعرف على الطلبة المصابين والمخالطين بحيث يتم بقاؤهم في منازلهم ويتم تحديث ذلك يوميا من قبل وزارة الصحة.كما تطرق مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب بضرورة الدمج بين التعليم الوجاهي والإلكتروني، مؤكدا على ضرورة حث الطلبة على التعاطي بفاعلية مع الغرف الصفية الإلكترونية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.