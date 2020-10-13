دولي

طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يعد ناقلاً لعدوى (كورونا)

طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يعد ناقلاً لعدوى (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي: إن فحص (كورونا) الخاص بالرئيس دونالد ترامب، جاء سلبياً لعدة أيام متتالية.

وأضاف: أنه وفقا ما تستند إليه إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ترامب لم يعد ناقلا لعدوى (كورونا).






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