طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يعد ناقلاً لعدوى (كورونا)

















رام الله - دنيا الوطنقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي: إن فحص (كورونا) الخاص بالرئيس دونالد ترامب، جاء سلبياً لعدة أيام متتالية.وأضاف: أنه وفقا ما تستند إليه إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ترامب لم يعد ناقلا لعدوى (كورونا).