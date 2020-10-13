شؤون فلسطينية

خالد مشعل: كتائب القسام ستُجبر الاحتلال الاستجابة لمطالبه ضمن صفقة مشرفة

خالد مشعل: كتائب القسام ستُجبر الاحتلال الاستجابة لمطالبه ضمن صفقة مشرفة
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خالد مشعل بالصمود الأسطوري للأسير الفلسطيني البطل ماهر الأخرس المستمر عن الإضراب منذ 78 يوماً على التوالي.

حديث مشعل جرى خلال مكالمة هاتفية مع تغريد الأخرس زوجة الأسير ماهر والتي كانت بجواره؛ مطمئناً على صحة الأسير ماهر بعد أكثر من شهرين من الإضراب المستمر عن الطعام لا سيما بعد تدهور حالته الصحية ووصولها لمرحلة خطرة.

وأكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس أن الإرادة الصلبة التي يتمتع بها أسيرنا ستُجبر الاحتلال الإسرائيلي الرضوخ وتلبية مطالبه.

وقال مشعل:" أمام صمود وإرادة الأخ الأسير البطل ماهر؛ نرفع رؤسنا عاليًا ونقبل أيادي هذا البطل؛ وهو نموذج من النماذج المشرفة لشعبنا الفلسطيني الذي لن يستسلم أمام جبروت المحتل وإجرامه بحق أسرانا".

وأوضح رئيس حماس السابق أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تقف خلف أسرانا الأبطال في السجون؛ مؤكدًا  أن لدى القسام ما يجعل الاحتلال يستجيب  لمطالبه ضمن صفقة مشرفة بإذن الله.

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