جنين: الشرطة تفض سبع حفلات زفاف بمساندة الأجهزة الأمنية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة خلال الساعات القليلة الماضية، سبع حفلات زفاف في جنين؛ لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة، بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف في عدة مناطق في المدينة وريف المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة، تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامتها، وعملت على فض هذه الحفلات، وتفريق المشاركين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.



وناشدت الشرطة المواطنين، بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي، وسبل الوقاية، حفاظاً على سلامتهم.