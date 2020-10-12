"الخارجية": تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس، إلى 267 حالة وفاة، والإصابات إلى 6470 إصابة، منذ بدء الجائحة، وفق تقرير للخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين، والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في صفوف الجالية، للمواطن عوني زكي صالح جعرور (60 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 91 حالة.



وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك، بتسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في كل من ميتشيغن وأوهايو.





وارتفع عدد الإصابات إلى 3887، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي في صفوف جاليتنا بأميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة، و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية الفلسطينية.