اشتية: لقاءات قريبة مع الحكومة الأردنية لاستمرار التنسيق في مختلف الملفات

الرئيس عباس الملك عبد اللله

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، نظيره الأردني بشر هاني الخصاونة، في مكالمة هاتفية، بتشكيل الحكومة الجديدة، وحصوله على ثقة الملك عبد الله الثاني، متمنياً له ولأعضاء حكومته النجاح والتوفيق في مهماتهم الجديدة.



وقال رئيس الوزراء: "نحن والأردن هم واحد وموقف واحد على أرضية التعاون، والعمل المشترك، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني".



وأكد اشتية، أن هناك لقاءات قريبة مع الحكومة الأردنية؛ لاستمرار التنسيق في مختلف الملفات، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل حياة الناس في ظل الظروف الصعبة، التي فرضتها جائحة (كورونا) على البلدين والعالم.