شؤون فلسطينية

محافظ جنين يُصدر بياناً بشأن إغلاق المدينة ومخيمها ثلاثة أيام

محافظ جنين يُصدر بياناً بشأن إغلاق المدينة ومخيمها ثلاثة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص قرار إغلاق مدينة جنين ومخيمها.

وفيما يلي نص البيان، الذي نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك):

أهالي محافظة جنين الكرام، أهالي مدينة ومخيم جنين البواسل، أبناءنا التجار وأصحاب المحال التجارية.... لقد استمعنا ببالغ الاهتمام لملاحظاتكم على قرار الإغلاق، والتي وردتني عبر ممثليكم في الغرفة التجارية، ومع عميق تفهمنا للحالة التجارية الصعبة، التي تمر بها أسواق جنين منذ شهور عدة.

فقد كان قرار الإغلاق نابعاً من حرصنا على صحة وسلامة المواطنين في ظل ما رصدته خلية الأزمة الصحية من التصاعد اليومي الحاد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في جنين ومخيمها، وقد تزامن ذلك مع إرتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 12 حالة معظمها كانت تحت الرعاية الطبية المكثفة بقسم العزل في المستشفى الحكومي، والذي ما زال يرقد فيه 13 حالة مرشحة للزيادة بما يفوق القدرات والإمكانات المتوفرة.

ولما كانت غاية هذا القرار الحد من إنتشار الوباء الذي تفشى كنتيجة لإقامة الأعراس في المنازل وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمؤسسات التي تشهد حركة مراجعين كبيرة، فقد تعهد إخوتنا ممثلي أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالبرتوكولات الصحية المقرة لكل قطاع، وعليه فنحن ومن باب حرصنا على عدم تضرر أبنائنا العاملين في السوق التجاري وتحقيقا للمصلحة العامة فقد قررنا تعديل بنود الإغلاق لتصبح على النحو الآتي:

1) يتم إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمدارس والبنوك في مدينة ومخيم جنين لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2020/10/17، بحيث تستثنى المحال التجارية والحرفية والمطاعم من الإغلاق، ويكون عملها خلال الفترة المذكورة ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة ظهرا.

2) على جميع المحال والمنشآت التجارية العاملة الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، حيث سيكون ارتداء الكمامة من قبل العاملين والزبائن إلزاميا تحت طائلة المسؤولية.

3) بالنسبة للمطاعم تقتصر الخدمة على البيع لخارج المحل وتوصيل الطلبات خلال الفترة المذكورة.

4) ستقوم طواقم الشرطة وفرق السلامة العامة بتكثيف عملها الرقابي في الأسواق وتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين وتحويلهم للنيابة .

نشكر تفهمكم ونرجو تعاونكم لما فيه خير لجنين وسلامة أبنائها وازدهار أسواقها.

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