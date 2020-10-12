شؤون فلسطينية

علي نسمان: استبعادي من مسلسل (بوابة السماء 2) بسبب موقفي من موظفي غزة

علي نسمان: استبعادي من مسلسل (بوابة السماء 2) بسبب موقفي من موظفي غزة
الفنان الفلسطيني علي نسمان
رام الله - دنيا الوطن
نشر الفنان الفلسطيني علي نسمان، توضيحًا للرأي العام عبر حسابه بموقع (فيسبوك) تحدث فيه عن كواليس استبعاده من الجزء الثاني من مسلسل (بوابة السماء).

وقال نسمان: "يبدو أن من يناصر ضعيفاً موظفاً كان أو غير ذلك، من شرائح هذا الشعب المكلوم، مكتوب عليه أن يدفع الثمن، بدلاً من أن يناصر من كل الفئات والتنظيمات، ولكن يبدو أنه ممنوع عليك ان تكتب على جدران الحاكم مَظلمة لكي يقرأها، هذا ما حصل معي، حينما حاولت الانتصار للموظفين الغلابة في غزة فكان صدور قرار جائر بعيداً كل البعد عن المعايير المهنية والوطنية والفنية بحقي".

وأضاف: "قيادة حماس بغزة، تعاقبني بعدم المشاركة بمسلسل بوابة السماء الجزء الثاني، بدور شريحة، على الرغم من رفض إدارة وطاقم المسلسل للقرار، بل والضرب بعرض الحائط محبة الجمهور لشريحة وانتظارهم له.. وهنا لا أتكلم عن نفسي بل أتكلم عن حجر أساس في بناء المسلسل أحبه الناس وأحب الناس، ولكن يبدو أنهم لا يعنيهم ما يحب الجمهور أو ما يكره أو أي شيء سوى إرادتهم الشخصية".

وذكر علي نسمان: "للعلم أنني ذهبت لرأس الهرم هنا في غزة، ولم يمانع من مشاركتي إلا أنه يبدو أن هناك خيوطاً شائكة تحول بين محبة الناس لشريحة، وبين هذه الشخصية التي تركت في القلوب كل حب، ولا يعنيهم حتى رأس الهرم وما يقول.. انتهى. وأخيراً ما يأتي بضنك النفوس وتنغيصها لا يكتب له النجاح.. انتهى مرة أخرى".

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