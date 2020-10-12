دولي

نتنياهو: سأطرح اتفاقية السلام مع الإمارات على (كنيست) للمصادقة يوم الخميس

نتنياهو: سأطرح اتفاقية السلام مع الإمارات على (كنيست) للمصادقة يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة أقرت اليوم اتفاقية السلام "التاريخية" مع الإمارات. 

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سأطرحها يوم الخميس على (كنيست) للمصادقة عليها، هذا هو سلام حقيقي "سلام بين الشعبين".

وكان نتنياهو قال في مستهل الجلسة الخاصة للحكومة: إنه يعرض على الحكومة اتفاقية السلام "التاريخية" مع دولة الإمارات، وهي الاتفاقية الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية منذ 25 عاماً.

وأضاف أننا بصدد استكمال اتفاقية مماثلة مع مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تختلف عن تلك التي سبقتها إذ إن إسرائيل لا تتنازل فيها عن أي قطعة أرض، وأن الوجه الاقتصادي لهذه الاتفاقية، سيعود بالمنفعة على جميع "مواطني الدولة".

كما أنه يؤدي إلى فتح المجال الجوي السعودي أمام حركة الطيران الإسرائيلي، مما يعني أن إسرائيل لم تعد تعتبر طريقاً مسدوداً، بل إنها أصبحت مفترق طرق مركزياً، وأن إحدى الفوائد الجانبية له هو دخول شركة الطاقة العملاقة "شيفرون" سوق الطاقة الإسرائيلي، والاستثمار بحقول الغاز البحرية.

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