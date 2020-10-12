حماس: المقاومة جاهزة للرد على عدوان حكومة الاحتلال ضد الأسرى

وأكدت حماس جهوزية المقاومة، للرد على عدوان حكومة الاحتلال ضد الأسرى، وإن ما قامت به قوات القمع في سجن (إيشل) من عدوان آثم على أسرانا الأبطال، ومواصلة الاستهتار بحياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، هو جريمة مركبة، سيدفع الاحتلال ثمنها.



وقالت الحركة: إن المقاومة ما زالت على عهد الحرية، الذي قطعته للأسرى، فمقاومتنا، وشعبنا البطل، سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة لأسرانا.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً، تعقيباً على اعتداء قوات مصلحة السجون الإسرائيلية، على القياديين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة في سجن (ايشل).وحملت الحركة في البيان، حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين جمال أبو الهيجا، وحسن سلامة، خلال "العدوان الهمجي الذي شنته قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن (ايشل)".