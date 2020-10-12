الصحة بغزة: جهود التقصي تُحقق نتائج إيجابية لتثبيط انتشار (كورونا)

رابط مختصر:

غزة- دنيا الوطن

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة: إن جهود التقصي، تحقق نتائج إيجابية في إطار تثبيط الانتشار، ونحتاج إلى مزيد من تعاون والتزام المواطنين.



وأضاف القدرة، خلال التغريد على وسم "#استهتارك سيقتل أحبابك" في إطار الحملة التوعوية بمشاركة المبادرات الشبابية والمجتمعية: " المتابعة المدروسة والمتأنية والتقييم المستمر للحالة الوبائية، سيفسح المجال لمزيد من إجراءات التخفيف، ولكن ذلك منوط بمدى التزام المواطن".



وأكد أن التزام المواطنين بالضوابط الصحية، يشكل ركيزة أساسية لنجاح الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة، مشددًا بالقول: "بقدر التزام المواطنين والقطاعات المختلقة بالضوابط الصحية، سنحقق نتائج جيدة في مواجهة الوباء".



وأشار إلى أن عدم التزام المواطنين بالضوابط الصحية، سيدفع بمزيد من الإصابات، وسيكون له عواقب وخيمة، لذا ندعو الجميع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، وحماية كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، وضعيفي المناعة، والأشخاص ذوي الإعاقة.