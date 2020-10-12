دولي

الصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية لمواجهة (كورونا)

الصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من اقتراحات البعض بالسماح لمرض (كوفيد- 19) بالانتشار على أمل تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع، قائلاً إن هذا "غير أخلاقي".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لم يسبق في تاريخ الصحة العامة، استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للتصدي لتفشي المرض، ناهيك عن الوباء".

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المدير العام للمنظمة قوله: إنها "إشكالية علمية وأخلاقية، السماح لفيروس خطير لا نفهمه تماماً أن ينطلق بحرية، هو ببساطة أمر غير أخلاقي، إنه ليس خياراً".

وقال غيبريسوس، في وقت سابق اليوم: إنه يمكن التغلب على جائحة مرض (كوفيد- 19) العالمية سريعاً إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة.

وأضاف: أنه "من المتوقع التوصل إلى لقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام المقبل، وإذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية".

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