الخليل: مستوطنون يثبتون حجرًا منقوشًا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون، اليوم الاثنين، حجرا منقوشا عليه الشمعدان التلمودي على "قنطرة" أحد المباني في سوق القزازين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.



وأفاد وكالة (وفا) الرسمية، بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، قاموا بتثبيت حجر بناء قديم منقوش عليه الشمعدان التلمودي، على مدخل سوق القزازين، في سياق عمليات التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في البلدة.



يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه وضعوا حجرا منقوشا عليه شمعدان في المكان ذاته سابقا، إلا أن الأهالي أزالوه.