الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس وزوجة أسير من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شقيقين من بلدة قصرة جنوب نابلس بعد ساعات قليلة من اعتقال شقيقهم صباحا، كما واعتقلت زوجة أسير من بلدة إذنا غرب الخليل.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين الشقيقين فوزي وبشار نشأت حسن من بلدة قُصرة قضاء نابلس أثناء مرورهما عبر حاجز جبع شمال القدس المحتلة.



وذكرت المصادر بأن اعتقال الشقيقين جاء بعد ساعات من اعتقال شقيقهما الثالث برهان من منزله في البلدة بعد اقتحامه من قبل جنود الاحتلال الليلة الماضية.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة سهير أحمد البطران، وهي زوجة الأسير عمر سليمية، بعد مداهمة منزلها في بلدة إذنا، غرب الخليل.



يذكر أن البطران أسيرة سابقة، وأصيبت برصاص جنود الاحتلال العام المنصرم على مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.