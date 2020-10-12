المنظمات الأهلية تصدر بياناً بشأن الأسير ماهر الأخرس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالافراج الفوري عن الاسير ماهر الأخرس، وتعتبر قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا الصادر بمثابة قرار بالإعدام بحقه بعد رفضها الإفراج عنه وتمديد اعتقاله حتى 26 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعدم الاستجابة للالتماس المقدم اليها بطلب الافراج عنه، وهو ما يمثل ايضا جريمة مركبة تمارسها أذرع دولة الاحتلال في إطار مسلسل واضح تمعن فيه في إجراءاتها بحق الاسيرات والأسرى في سجونها.



وحملت الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الاخرس بعد 78 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري الى جانب تحميل المسؤولية في ذات الوقت للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي عليها اسماع صوتها، وموقفها الواضح للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري، والإفراج عن حوالي 460 معتقلا اداريا يمضون احكام متفاوتة دون تقديم لوائح اتهام بحقهم أو معرفة التهم المنسوبة اليهم من قبل دولة الاحتلال الامر الذي يتطلب العمل بشكل جدي، وخطوات حثيثة لوقف هذه السياسة الظالمة، وعدم وقوع كارثة بعد ان امتنع الاسير الاخرس عن تناول المدعمات طوال فترة الاضراب، وهو ما يتهدد بالخطر حياته حيث اشارت معلومات مؤكدة الى تفاقم الوضع الصحي للاسير، وتدهور كبير طرأ على حالته في مشفى "كابلان " داخل الخط الاخضر .



والأسير الأخرس من جنين شمال الضفة الغربية تعرض للاعتقال عدة مرات، وامضى خلالها أربع سنوات، وهو متزوج، واب لستة اطفال كانت زوجته شرعت قبل عدة ايام باضراب مفتوح عن الطعام، فيما تشهد السجون حالة من التوتر، والخطوات الاسنادية للاسير تمثلت في ارجاع الوجبات في معتقل (عوفر)، وخطوات تصعيدية في سجن النقب الصحراوي، والعديد من السجون المعتقلات الاخرى، وهو ما قد يقود لانفجار الوضع فيها في اي لحظة.