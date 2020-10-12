محافظ رام الله والبيرة تلتقي لجنة السير وتؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الاثنين، مع لجنة السير في المحافظة عدداً من القضايا المتعلقة بحركة السير ومواقف المركبات.



وأكدت غنام خلال الاجتماع الدوري للجنة والذي عقد بحضور كافة الأعضاء، ومراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة الذي تسلم مهامه مؤخراً، على أن لجنة السير تعمل على معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالحركة

المرورية في المحافظة.



وهنأت غنام زكارنة باستلام منصبة الجديد، متمنية له التوفيق في المهام الموكلة اليه، مشيدة بجهود كافة المؤسسات وأدوارها التكاملية لتقديم خدمة أفضل لمواطنينا، مبينة أن سلامة المواطن وأمنه وأمانه هي أولى أولوياتنا جميعا.



وأشارت المحافظ غنام، إلى ضرورة التزام جميع المواطنين والسائقين بإجراءات السلامة والوقاية العامة خاصة في قطاع النقل العام حفاظا على صحة وسلامة المجتمع ككل في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس (كورونا).