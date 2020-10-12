الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مواطنة من بلدة إذنا، غرب الخليل.



وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت المواطنة سهير أحمد البطران، وهي زوجة الأسير عمر سليمية.



يذكر أن البطران أسيرة سابقة، وأصيبت برصاص جنود الاحتلال العام المنصرم على مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف.