"النيابة العامة" بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 399 قضية على مستوى محافظات القطاع



ومن بين القضايا، 14 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



ومن بين القضايا، 54 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و331 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 70 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 399 قضية، على مستوى محافظات القطاع.