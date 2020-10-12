المركز الفلسطيني يعقد طاولة مستديرة بعنوان "الانتخابات الفلسطينية بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية"

رام الله - دنيا الوطنعقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية طاولة مستديرة في مقره بمدينة رام الله، وذلك حول الانتخابات الفلسطينية، وقد أدار الجلسة الدكتور محمد المصري رئيس المركز، بحضور كلا من الدكتور أحمد جميل عزم، والأستاذ يوسف المحمود، والدكتور عبد الرحمن التميمي، والأستاذ باسم الخالدي، والدكتور نظام صلاحات، والدكتور رياض جدال، وطاقم المركز الفلسطيني.وقد ناقش الحضور مسألة عقد الانتخابات الفلسطينية في الوقت الحالي من ناحية الأهداف المرجوة والدوافع لدى جميع الأطراف على الإقدام على هذه الخطوة، والتحديات التي قد تواجه الانتخابات في كافة مراحلها ما قبل الانعقاد وخلالها وما بعد خروج النتائج.بالإضافة الى دور الحكومة الفلسطينية في ادارة العملية الانتخابية والتحضير لها، والاجابة على سؤال ما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، وأهميتها كخطوة نحو تعزيز النظام السياسي الفلسطيني داخلياً وخارجياً في وجه التحديات المحدقة بالقضية الوطنية.