زعيم المعارضة في إسرائيل: حكومة نتنياهو غير قادرة على قيادة أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، رئيس تحالف (يش عتيد، تيلم): إن حكومة نتنياهو غير قادرة على قيادة أزمة (كورونا).



وأضاف وفق موقع (واللا): "وضعنا اقتراحًا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو وأي شخص لا يصوت لهذا الاقتراح هو جبان، آسف ليس لدي كلمة أخف".



وتابع: حزب (أزرق أبيض) يعلم أن هذه الحكومة قد فشلت، مرض كورونا يثبت ذلك، البطالة تثبت ذلك.



وطالب لبيد باستقالة جميع مسؤولي المالي، مؤكدًا أن الجمهور الإسرائيلي ليس لديه ثقة في الحكومة.