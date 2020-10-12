الرئيس عباس يهاتف رئيس الوزراء الأردني مهنئا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الأردني الجديد

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة، مهنئا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة.



وتمنى الرئيس عباس، للحكومة الأردنية الجديدة التوفيق في خدمة شعبها ووطنها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان رئيس الوزراء الخصاونة والوزراء الجدد أدوا اليوم اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.



وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 32 وزيراً.