شؤون فلسطينية

بلدية بيت لحم تدشن صرح شهداء المدينة

بلدية بيت لحم تدشن صرح شهداء المدينة
رام الله - دنيا الوطن
دشنت بلدية بيت لحم، اليوم الاثنين، "صرح شهداء مدينة بيت لحم" المُقام في منطقة دُوّار واد شاهين بالمدينة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، خلال حفل التدشين، إن البلدية أقامت "صرح شهداء مدينة بيت لحم"، بتمويل ذاتي، تخليدا لشهداء المدينة الذين ضحّوا بأنفسهم نصرةً لفلسطين وتحريرها واستقلالها، ورفعة شأنها، والذود عن كرامتها، ليكون هذا الصرح شاهدا ورمزا لعطائهم وتخليدا لذكراهم.

وأضاف سلمان ان سيرة وتضحيات الشهداء هي قناديلُ نور نستضيءُ بها، ومنارة حق نهتدي بها، ودماء زكية رسمت لنا طريق التحرر نحو السلام العادل والشامل الذي يوفر الاستقرار في المنطقة والأمن والأمان لأبناء شعبنا.

بدوره، نقل محافظ بيت لحم كامل حميد للحضور تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وقال: "اليوم من خلال افتتاح هذا الصرح، نطلق صرخة وفاء وعنوان شرف وكلمة صادقة لمن قدم الغالي والنفيس من أجل الوطن".

وأضاف: "رغم كل الظروف الصعبة من تآمر وتطبيع، نرسل من قلب مدينة مهد السيد المسيح رسالة بأن شعبنا سيبقى وفيا لشهدائه وجرحاه وأسراه"، مشيرا إلى أن هذا التدشين "له وقع على أهالي الشهداء وتأكيد واضح على أن هذا الشعب العظيم يلتف خلف قيادته التي تخوض معركة صلبة وقاسية تتجسد في الظلم والقهر والتآمر، لكن سنبقى شامخين حتى تحقيق النصر وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في المحافظة محمد المصري، "إننا نقف في حضرة الشهداء، أمام من قدموا أنفسهم قربانا لقضيتنا العادلة من أجل تعبيد طريق الحرية والاستقلال".

وكرّم مازن عبيات، باسم تجمع أسر الشهداء، رئيس بلدية بيت لحم والمجلس البلدي، على مبادرتهم في بناء الصرح تخلديا لذكرى شهدائنا الأبرار.

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