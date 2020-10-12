لجنة الطوارئ بغزة تنفي هروب عائلة من الحجر الصحي بحي الشيخ رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الإثنين، أن انتشار الشرطة في منطقة أبو اسكندر وأبو الأمين هو تشديد للإجراءات فقط.
وقالت اللجنة: "ننفي كل ما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان".
أكدت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الإثنين، أن انتشار الشرطة في منطقة أبو اسكندر وأبو الأمين هو تشديد للإجراءات فقط.
وقالت اللجنة: "ننفي كل ما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان".
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