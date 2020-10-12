لجنة الطوارئ بغزة تنفي هروب عائلة من الحجر الصحي بحي الشيخ رضوان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الإثنين، أن انتشار الشرطة في منطقة أبو اسكندر وأبو الأمين هو تشديد للإجراءات فقط.



وقالت اللجنة: "ننفي كل ما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان".