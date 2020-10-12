شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع الصليب الأحمر التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

غنيم يبحث مع الصليب الأحمر التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية
رام الله - دنيا الوطن
 التقى رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، منسق مشاريع المياه الجديد في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى فلسطين، كريستوف كانس.

وبحث معه تطورات العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي والإحتياجات الملحة للمشاريع التطويرية لقطاع المياه وأولويات الاحتياجات ولاسيما في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي حالياً.

وأكد غنيم في بداية اللقاء على الدور الهام للصليب الأحمر في توفير الدعم والمساندة في الاحتياجات الإنسانية الطارئة والتدخلات العاجلة والاستجابة السريعة وخصوصاً خلال جائحة (كورونا) لحماية الصحة والسلامة العامة وتوفير مياه آمنة للمواطنين في جميع أنحاء الوطن.

وتخلل اللقاء بحث عدة محاور مهمة اطلع من خلالها السيد كانس على أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من قبل سلطة المياه، وأهم التدخلات الطارئة التي اتخذتها سلطة المياه استجابة للاحتياجات الآنية للمواطنين ومزودي الخدمات في ظل جائحة (كورونا) بهدف ايجاد الحلول المناسبة وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان تأمين خدمة المياه للمواطنين وضمان نوعيتها مما تطلب تكثيف العمل في الميدان ومراقبة متواصلة لمحطات المياه ومصادرها والتأكد من عملية التعقيم ومتابعة الصيانة اللازمة وتوفير المعدات لضمان عدم حدوث اي خلل او طارىء و الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها فيما يخص مياه الصرف الصحي.

واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي يجري العمل على تنفيذها من قبل سلطة المياه في إطار تطوير قطاع المياه وبالتعاون مع والشركاء الداعمين لقطاع المياه.

كما تطرق اللقاء إلى بحث التطورات في أنشطة الصليب الأحمر الداعمة لقطاع المياه بما في ذلك التشغيل عن بعد لمحطة تحلية دير البلح وتوفير الكلور اللازم خلال الجائحة في قطاع غزة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي يجري العمل على إعدادها بالتعاون مع الشركاء والداعمين لقطاع المياه، حيث أكد كريستوف على أهمية التعاون المستقبلي لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء تمنى الوزير غنيم للسيد كريستوف النجاح في مهمته الجديدة في فلسطين والتي تاتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم اجمع بسبب تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون بين الطرفين والاستمرار في تخصيص الدعم اللازم للمشاريع الإنسانية والطارئة في قطاع المياه الذي بات يواجه المزيد من التحديات تتطلب العمل بكافة السبل والامكانيات لتوفير المياه نتيجة لجائحة (كورونا).

أخبار ذات صلة

الخليل: مستوطنون يثبتون حجرًا منقوشًا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يثبتون حجرًا منقوشًا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس وزوجة أسير من الخليل

الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس وزوجة أسير من الخليل

المنظمات الأهلية تصدر بياناً بشأن الأسير ماهر الأخرس

المنظمات الأهلية تصدر بياناً بشأن الأسير ماهر الأخرس

محافظ رام الله والبيرة تلتقي لجنة السير وتؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات

محافظ رام الله والبيرة تلتقي لجنة السير وتؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات

بلدية بيت لحم تدشن &#34;صرح شهداء المدينة&#34;

بلدية بيت لحم تدشن "صرح شهداء المدينة"

الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 399 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 399 قضية على مستوى محافظات القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواطنة من غزة &#34;مريضة بسرطان الدم&#34; تُناشد أهالي الضفة لإنقاذ حياتها بالتبرع بالدم

مواطنة من غزة "مريضة بسرطان الدم" تُناشد أهالي الضفة لإنقاذ حياتها بالتبرع بالدم

الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس وزوجة أسير من الخليل

الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس وزوجة أسير من الخليل

المنظمات الأهلية تصدر بياناً بشأن الأسير ماهر الأخرس

المنظمات الأهلية تصدر بياناً بشأن الأسير ماهر الأخرس

محافظ رام الله والبيرة تلتقي لجنة السير وتؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات

محافظ رام الله والبيرة تلتقي لجنة السير وتؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات

بلدية بيت لحم تدشن &#34;صرح شهداء المدينة&#34;

بلدية بيت لحم تدشن "صرح شهداء المدينة"

الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 399 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 399 قضية على مستوى محافظات القطاع

منوعات

فنانة سعودية تسب زميلها بوصف خارج.. ورد فعل الأخير مفاجأة

فنانة سعودية تسب زميلها بوصف خارج.. ورد فعل الأخير مفاجأة

صور: محمد عطية يفاجئ الجميع بارتباطه بهذه المذيعة

صور: محمد عطية يفاجئ الجميع بارتباطه بهذه المذيعة

حلا الترك تعبّر عن موقفها من إنجاب دنيا بطمة لطفلة

حلا الترك تعبّر عن موقفها من إنجاب دنيا بطمة لطفلة

شاهد: أحمد فهمي يدخل بمشادة كلامية جديدة بسبب شيكابالا ويكشف حقيقة ما حدث

شاهد: أحمد فهمي يدخل بمشادة كلامية جديدة بسبب شيكابالا ويكشف حقيقة ما حدث

نجل أصالة يوجه رسالة لطليقها طارق العريان: الرجل الحقيقي لا يفعل ذلك

نجل أصالة يوجه رسالة لطليقها طارق العريان: الرجل الحقيقي لا يفعل ذلك

شاهد: ياسمين عبد العزيز تسخر من احتضان أحمد العوضي لها

شاهد: ياسمين عبد العزيز تسخر من احتضان أحمد العوضي لها

صور: أول ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد عيد ميلاده:&#34;أحلى قصة حب&#34;

صور: أول ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد عيد ميلاده:"أحلى قصة حب"

شاهد: معلومات عن محمود شاهين بعد أنباء ارتباطه بهنا شيحة:&#34;نجل فنان معتزل&#34;

شاهد: معلومات عن محمود شاهين بعد أنباء ارتباطه بهنا شيحة:"نجل فنان معتزل"

شاهد: بدور البراهيم غاضبة: &#34;جعلكم تعنسون وما تشمون ريحة الرجال&#34;

شاهد: بدور البراهيم غاضبة: "جعلكم تعنسون وما تشمون ريحة الرجال"

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: &#34;بجمع افكاري&#34;

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: "بجمع افكاري"

عربي

الأردن: 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع

تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع

السيسي يرفض المصالحة ويوجه رسالة لـ &#34;أعداء الوطن&#34;

السيسي يرفض المصالحة ويوجه رسالة لـ "أعداء الوطن"

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم