غنيم يبحث مع الصليب الأحمر التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية





وبحث معه تطورات العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي والإحتياجات الملحة للمشاريع التطويرية لقطاع المياه وأولويات الاحتياجات ولاسيما في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي حالياً.



وأكد غنيم في بداية اللقاء على الدور الهام للصليب الأحمر في توفير الدعم والمساندة في الاحتياجات الإنسانية الطارئة والتدخلات العاجلة والاستجابة السريعة وخصوصاً خلال جائحة (كورونا) لحماية الصحة والسلامة العامة وتوفير مياه آمنة للمواطنين في جميع أنحاء الوطن.



وتخلل اللقاء بحث عدة محاور مهمة اطلع من خلالها السيد كانس على أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من قبل سلطة المياه، وأهم التدخلات الطارئة التي اتخذتها سلطة المياه استجابة للاحتياجات الآنية للمواطنين ومزودي الخدمات في ظل جائحة (كورونا) بهدف ايجاد الحلول المناسبة وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان تأمين خدمة المياه للمواطنين وضمان نوعيتها مما تطلب تكثيف العمل في الميدان ومراقبة متواصلة لمحطات المياه ومصادرها والتأكد من عملية التعقيم ومتابعة الصيانة اللازمة وتوفير المعدات لضمان عدم حدوث اي خلل او طارىء و الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها فيما يخص مياه الصرف الصحي.



واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي يجري العمل على تنفيذها من قبل سلطة المياه في إطار تطوير قطاع المياه وبالتعاون مع والشركاء الداعمين لقطاع المياه.



كما تطرق اللقاء إلى بحث التطورات في أنشطة الصليب الأحمر الداعمة لقطاع المياه بما في ذلك التشغيل عن بعد لمحطة تحلية دير البلح وتوفير الكلور اللازم خلال الجائحة في قطاع غزة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي يجري العمل على إعدادها بالتعاون مع الشركاء والداعمين لقطاع المياه، حيث أكد كريستوف على أهمية التعاون المستقبلي لتطوير هذا القطاع الحيوي.



وفي ختام اللقاء تمنى الوزير غنيم للسيد كريستوف النجاح في مهمته الجديدة في فلسطين والتي تاتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم اجمع بسبب تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون بين الطرفين والاستمرار في تخصيص الدعم اللازم للمشاريع الإنسانية والطارئة في قطاع المياه الذي بات يواجه المزيد من التحديات تتطلب العمل بكافة السبل والامكانيات لتوفير المياه نتيجة لجائحة (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، منسق مشاريع المياه الجديد في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى فلسطين، كريستوف كانس.