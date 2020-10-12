قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من البلدة القديمة بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، شقيقين من داخل البلدة القديمة في مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشقيقين عبد الرحمن وحاتم البشيتي من البلدة القديمة بالقدس قبل أن تقدم على اعتقالهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل أيام قلائل النجل الثالث للعائلة هشام وحولته إلى المحكمة يوم أمس.