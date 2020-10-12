الأردن: 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل الأردن يوم الاثنين، 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت البلاد 1147 إصابة جديدة بالفيروس خمسة منها من قادمة من الخارج، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 207 والإصابات إلى 26073.



وتم تسجيل 118 حالة شفاء هذا اليوم، وإجراء 21948 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1439205.



رام الله - دنيا الوطن