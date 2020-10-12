شؤون فلسطينية

اشتية: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل ولدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق

اشتية: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل ولدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأمريكي لوساطة العملية السلمية، من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الاثنين عبر (فيديو كونفرنس)، مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بحضور نحو 80 عضوا يمثلون مختلف الأحزاب والدول.

وأوضح اشتية: "أن أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على أرضنا وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية".

كما دعا اشتية دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك برفع كلفة الاحتلال من خلال الانتقال من وسم بضائع المستعمرات إلى مقاطعتها بشكل كامل، مشيرا إلى أن "الاحتلال بشكله الحالي مربح لإسرائيل فهي تصادر الأرض والمياه والأيدي العاملة بدون أي كلفة".

وقال رئيس الوزراء إن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، ومن المجحف القول بإن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، لأننا لم نحظَ بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين، وحاليا لا يوجد شريك جدي للسلام في إسرائيل".

وأوضح رئيس الوزراء "أن تطبيع بعض الدول العربية لا يخدم معادلة السلام مقابل الأرض الذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا المحتلة عام 1967 وهو جوهر المبادرة العربية، بل يخدم المنظور الإسرائيلي وهو السلام المجاني مع استمرار الاحتلال".

وحول الانتخابات، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس والقيادة الفلسطينية لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات كونها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وأن الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس وهو حق لأهلنا بالقدس تمتعوا فيه في الانتخابات السابقة جميعها، واستحقاق سياسي ضمنته الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال اشتية: "أجرينا كل انتخابات ممكنة خلال السنوات الماضية، في مجالس الطلبة بالجامعات والغرف التجارية والبلديات والمجالس القروية، والانتخابات العامة تتطلب موافقة مختلف الأطراف وتذليل العديد من العقبات أولها مشاركة القدس، وهذا ما نسعى له".

وفي إجابته عن بعض الأسئلة، قال رئيس الوزراء "إن السلطة الوطنية مكون رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوق، وهي موجودة لحماية الشعب والانتقال إلى الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن على إسرائيل أن تضمن أمن دولة فلسطين وشعبها لا أن يطالب الشعب الواقع تحت الاحتلال بضمان أمن المحتل"، وأكد أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الأسرى والشهداء وستستمر بتوفير المخصصات التي تمكن هذه العائلات من العيش بكرامة.

وتركزت أسئلة ومداخلات البرلمانيين على الحث على إجراء الانتخابات وأن يكون هناك تمثيل كاف للشباب والمرأة فيها، وكما طالبوا بعدم إضاعة أي فرصة بالعودة للعملية السياسية لتحقيق السلام، وأكدوا على دعم بلادهم لحل الدولتين القائم على القانون والقرارات الدولية، وعلى استمرار دعمهم لدولة فلسطين.

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