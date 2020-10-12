قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في محافظة قلقيلية، بلغ لهذا اليوم تسع إصابات.





وجميع الإصابات من المخالطين، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، وهي موزعة بواقع ثماني إصابات في مدينة قلقيلية، و"جيوس" بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي تسع حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 225 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطن