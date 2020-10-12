سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.
وأضافت في تصريح نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابات لمخالطين من "الزاوية" و"بروقين" و"كفر الديك".
ويبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة، 54 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 465 حالة.
أعلنت محافظة سلفيت اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.
وأضافت في تصريح نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابات لمخالطين من "الزاوية" و"بروقين" و"كفر الديك".
ويبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة، 54 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 465 حالة.
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