سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة سلفيت اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.



وأضافت في تصريح نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابات لمخالطين من "الزاوية" و"بروقين" و"كفر الديك".



ويبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة، 54 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 465 حالة.