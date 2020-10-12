شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

قوات الاحتلال تغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخل مخيم العروب شمال الخليل، بالبوابة الحديدية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

كما واحتجزت قوات الاحتلال عدداً من المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية.

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