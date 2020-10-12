"الخارجية": مستمرون بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا بظل الموجة الثانية لفيروس (كورونا)

عممت وزارة الخارجية والمغترببن على سفراء دولة فلسطين بضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة واجراءات الوقاية والسلامة المطلوبة في السفارات والبعثات، وخلال اداء العمل خاصة في الاتصال والتواصل مع الأطراف كافة.

يأتي ذلك أمام الانتشار الملحوظ لوباء (كورونا) في موجته الثانية في عديد الدول، واستمرارا لدورها ووفائها بمسؤولياتها في متابعة الاوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم منذ بداية الجائحة، وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د .محمد اشتية، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي،





وأكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في متابعة الأوضاع الصحية لجاليتنا، ومواصلة الاهتمام بسلامتها، عبر تنشيط حملات التوعية بمخاطر هذا الفيروس وسبل الوقاية منه.





وشددت الوزارة على ضرورة استمرار الوقوف عند الاحتياجات المعيشية للأسر المستورة والطلبة المحتاجين، وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة​.

