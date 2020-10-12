شؤون فلسطينية

توتر شديد في سجن "إيشل" بعد اقتحام وحدات القمع لقسم (10)

توتر شديد في سجن "إيشل" بعد اقتحام وحدات القمع لقسم (10)
رام الله - دنيا الوطن
ساد توتر شديد، اليوم الاثنين، داخل سجن "إيشل" بعد اقتحام وحدة "المتسادا" المتخصصة باقتحام غرف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لقسم (10) ونقل ممثل القسم إلى جهة مجهولة بعد إغلاقه.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن وحدة "المتسادا" المتخصصة باقتحام غرف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بشكل همجي قسم (10) في سجن "إيشل"، ونقلت ممثل القسم الى جهة مجهولة بعد إغلاقه، وسط توتر شديد.

وأشار مكتب إعلام الأسرى في بيان له، إلى أن الأمور تتجه نحو التصعيد في سجن "إيشل"، وسط حالة من الغليان في صفوف الأسرى.

وقال: "إن توترا شديدا يسود سجن إيشل في أعقاب اقتحام وحدة المتسادا لقسم 10 بشكل همجي دون أدنى مراعاة لوجود مرضى وكبار في السن أمرٌ لا يمكن السكوت عليه".

واعتبر مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن عودة وحدة "المتسادا" لاقتحام أقسام وغرف الأسرى بهذه الطريقة الهمجية ينذر بانفجار وشيك داخل السجون.

وحذر الفاخوري من أن الأوضاع في سجن "إيشل" في طريقها للخروج عن السيطرة وأسرى "إيشل" لن يكونوا وحدهم في مواجهة "المتسادا".

ولفت الفاخوري إلى أن استخدام البنادق في اقتحام سجن "إيشل" يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا كبيرا على حياة الأسرى.

وأضاف: "ما فعلته المتسادا في إيشل من تكبيل الأسرى إلى الخلف ووضعهم على الأرض يشكل إهانة كبيرة تتجاوز كافة الخطوط الحمراء في التفاهمات مع الأسرى".

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من البلدة القديمة بالقدس

اشتية: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل ولدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق

اشتية: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل ولدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قوات الاحتلال تغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

قوات الاحتلال تغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

&#34;الخارجية&#34;: مستمرون بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا بظل الموجة الثانية لفيروس (كورونا)

"الخارجية": مستمرون بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا بظل الموجة الثانية لفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تغلق البوابة المؤدية لقريتي خربثا بني حارث ودير قديس غرب رام الله

قوات الاحتلال تغلق البوابة المؤدية لقريتي خربثا بني حارث ودير قديس غرب رام الله

تحذيرات من تحويل طرق للمستوطنين وحرمان الفلسطينيين منها

تحذيرات من تحويل طرق للمستوطنين وحرمان الفلسطينيين منها

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواطنة من غزة &#34;مريضة بسرطان الدم&#34; تُناشد أهالي الضفة لإنقاذ حياتها بالتبرع بالدم

مواطنة من غزة "مريضة بسرطان الدم" تُناشد أهالي الضفة لإنقاذ حياتها بالتبرع بالدم

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من البلدة القديمة بالقدس

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الخارجية&#34;: مستمرون بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا بظل الموجة الثانية لفيروس (كورونا)

"الخارجية": مستمرون بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا بظل الموجة الثانية لفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تغلق البوابة المؤدية لقريتي خربثا بني حارث ودير قديس غرب رام الله

قوات الاحتلال تغلق البوابة المؤدية لقريتي خربثا بني حارث ودير قديس غرب رام الله

تحذيرات من تحويل طرق للمستوطنين وحرمان الفلسطينيين منها

تحذيرات من تحويل طرق للمستوطنين وحرمان الفلسطينيين منها

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون بنابلس وسلفيت

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون بنابلس وسلفيت

منوعات

فنانة سعودية تسب زميلها بوصف خارج.. ورد فعل الأخير مفاجأة

فنانة سعودية تسب زميلها بوصف خارج.. ورد فعل الأخير مفاجأة

صور: محمد عطية يفاجئ الجميع بارتباطه بهذه المذيعة

صور: محمد عطية يفاجئ الجميع بارتباطه بهذه المذيعة

حلا الترك تعبّر عن موقفها من إنجاب دنيا بطمة لطفلة

حلا الترك تعبّر عن موقفها من إنجاب دنيا بطمة لطفلة

شاهد: أحمد فهمي يدخل بمشادة كلامية جديدة بسبب شيكابالا ويكشف حقيقة ما حدث

شاهد: أحمد فهمي يدخل بمشادة كلامية جديدة بسبب شيكابالا ويكشف حقيقة ما حدث

نجل أصالة يوجه رسالة لطليقها طارق العريان: الرجل الحقيقي لا يفعل ذلك

نجل أصالة يوجه رسالة لطليقها طارق العريان: الرجل الحقيقي لا يفعل ذلك

شاهد: ياسمين عبد العزيز تسخر من احتضان أحمد العوضي لها

شاهد: ياسمين عبد العزيز تسخر من احتضان أحمد العوضي لها

صور: أول ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد عيد ميلاده:&#34;أحلى قصة حب&#34;

صور: أول ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد عيد ميلاده:"أحلى قصة حب"

شاهد: معلومات عن محمود شاهين بعد أنباء ارتباطه بهنا شيحة:&#34;نجل فنان معتزل&#34;

شاهد: معلومات عن محمود شاهين بعد أنباء ارتباطه بهنا شيحة:"نجل فنان معتزل"

شاهد: بدور البراهيم غاضبة: &#34;جعلكم تعنسون وما تشمون ريحة الرجال&#34;

شاهد: بدور البراهيم غاضبة: "جعلكم تعنسون وما تشمون ريحة الرجال"

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: &#34;بجمع افكاري&#34;

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: "بجمع افكاري"

عربي

الأردن: 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع

تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع

السيسي يرفض المصالحة ويوجه رسالة لـ &#34;أعداء الوطن&#34;

السيسي يرفض المصالحة ويوجه رسالة لـ "أعداء الوطن"

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم