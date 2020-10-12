قوات الاحتلال تغلق البوابة المؤدية لقريتي خربثا بني حارث ودير قديس غرب رام الله

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، البوابة المؤدية إلى قريتي خربثا بني حارث ودير قديس، غرب مدينة رام الله .



وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى القريتين بعد العصر، ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما، ما تسبب بأزمة مرورية حيث تزامن الإغلاق مع عودة المواطنين من أعمالهم إلى منازلهم.