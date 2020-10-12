مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون بنابلس وسلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار زيتون من أراضي قرية بورين جنوب محافظة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غربية غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عدداً من المستوطنين هاجموا أرضا تعود للمواطن يحيى الكردي في بورين، وسرقوا ثمار الزيتون منها.