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الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإرداة الملكية، اليوم الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

ووفق وكالة (عمون) فقد أدى رئيس الوزراء، والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

وتضم حكومة الخصاونة كلا من :

- توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.

- أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

-  الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

 محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.

-الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم.

-المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلماني

- علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام.

- ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

- المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

- نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.

- الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

-الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية.

-الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل.

- المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

-المهندسة هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.

- الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.

- الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة.

-نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة.

-أيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.

-الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

-محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة.

-الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.

- توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية.

-الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة.

- المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل.

-الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري.

-"محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب.

-المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

-الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.

-أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة.

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