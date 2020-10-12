شؤون فلسطينية

إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة خمسة أيام

إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة خمسة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة خمسة أيام ابتداء من فجر يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح الأحد 2020/10/18.

وأوضح أن الإغلاق يشمل المؤسسات والمرافق والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة كافة، والمحلات التجارية والبنوك والمدارس وحركة المواصلات، وتستثنى منه الصيدليات والمخابز.

وبين أن محلات "السوبر ماركت" والمواد الغذائية تفتح أبوابها خلال فترة الإغلاق من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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