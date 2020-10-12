القدوة: اعتصام جماهيري يوم 10/30 بالجندي المجهول لإسقاط حكومة إشتية

وقال القدوة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إن هذا الاعتصام ينظمه التجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية بالتعاون والتنسيق مع معظم الأطر المدافعة عن حقوق الموظفين في محافظات غزة.





وأوضح القدوة، أن الاعتصام سيشكل نقله نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني لتوقعة بمشاركة عشرة آلاف موظف من الموظفين الشرفاء، الذين عينهم الشهيد القائد ياسر عرفات.





وناشد الدكتور القدوة، الموظفين بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية، بأعداد ضخمة، لصناعة تاريخ جديد للشعب الفلسطيني بدون مشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية.

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، عن تنظيم اعتصام جماهيري حاشد، يوم الجمعة 10/30 الساعة الخامسة مساء، بالجندي المجهول؛ لإسقاط حكومة الدكتور محمد إشتية علي المستوي الشعبي، مشيراً إلى أن حكومة اشتية حولت الموظفين إلى متسولين، وأهانت كرامتهم، وشردت عائلاتهم بإجراءاتها العنصرية.