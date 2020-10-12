أبو العينين يُحذر من قبول التمويل المشروط تساوقاً مع مشاريع الاحتلال التطبيعية

وأكد على أن قبول بعض المؤسسات الأهلية بذلك التمويل المشروط، سيكون بمثابة ضربة لمواقف الصمود، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية، على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي.



وجدد التحذير من أن قبول ذلك التمويل خيانة وطنية، وخروج عن الصف الوطني، ولن تمر دون عقاب، مشدداً على أن الجهات المختصة، ستعمل على ملاحقة هذه المؤسسات قانونياً ووطنياً، وتعرية القائمين عليها أمام الجمهور الفلسطيني، الذي يلتف حول ثوابته الوطنية.

وذكر، أن العمل الأهلي لطالما شكل رافعة وطنية، وملاذاً آمناً لحماية المواقف السياسية المساندة للقيادة الفلسطينية في مختلف مراحل التحرر الوطني.