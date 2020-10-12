أسرى فتح بسجن (ريمون) يعلنون خطوات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في معتقل (ريمون)، عن خطوات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس، والذي يعاني من مضاعفات خطيرة في جسده، نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام لليوم 78 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.



وأوضح بيان لأسرى حركة فتح، أن الخطوات التضامنية، ستبدأ من اليوم الاثنين، وتتضمن إرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، وعدم الخروج للفورة لثلاثة أيام أخرى.